Минобороны РФ заявляет, что малазийский Боинг не был сбит ракетой, оставленной украинской армией в Крыму

Ракета, сбившая малазийский "Боинг" на востоке Украины, не была получена российской армией вместе с другим имуществом, оставленным украинскими военными в Крыму, заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин.

"Из 214-ти зенитно-управляемых ракет, которые находились в то время в 55 зенитно-ракетном полку Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в Евпатории, 209 - зенитно-управляемых ракет модификации 9М38М1, то есть это не та модификация, которую ищет совместная следственная группа. А вот пять ракет это ракеты 9М38. Вот слайд, видите здесь, во-первых, не совпадает год выпуска, здесь указан год выпуска 1984, а не 1986. И заводские номера посмотрите, пожалуйста, "884". Это, я уже вам расшифровывал, "84" - год выпуска. А мы говорили про ракету с нумерацией 886", - сказал Н.Паршин на пресс-конференции в Москве.