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«Можно потерять почку». Названа самая опасная диета

17.09.2018 14:56 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу жизни – Марта Марудова.

Специалист по снижению веса: «Абсолютно все диеты плохи»  

Есть ли опасные диеты?

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу жизни:
Есть много диет очень опасных, очень страшных, которые могут привести к разным последствиям. Например, так называемая белковая диета.

Одна из самых быстродействующих.

Она же «кремлёвская», она же «дюкановская». Она – одна из самых быстродействующих, потому что человек, действительно, очень быстро снижает вес за какой-то период, но и одна из самых опасных – когда можно потерять почку, снижая вес, когда можно иметь другие проблемы со здоровьем, гораздо более страшные. Поэтому – этих диет много. И всегда главным лейтмотивом должно быть понимание, что, конечно, мы, всё-таки, обращаемся к специалистам: например, если у нас кариес – к стоматологу, если у нас заболевание ЖКТ – к гастроэнтерологу. Если у нас – лишний вес, то это – не открыть журнал, пролистать или там «гуглить», а, всё-таки, особенно, если есть заболевание на фоне избыточного веса (сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие), то это, конечно, квалифицированная помощь. Иначе это будет во вред.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу...
 
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