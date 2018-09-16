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Специалист по снижению веса: «Абсолютно все диеты плохи»
Гость программы
Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу жизни:
Если же человек во всех планах здоров, кроме веса, тогда мы говорим исключительно банальные вещи: правильное питание, индивидуальный подбор белков, жиров и углеводов. И, соответственно, снижение веса, как побочный эффект.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу...
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