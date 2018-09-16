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Специалист по снижению веса: «Абсолютно все диеты плохи»

17.09.2018 14:56 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу жизни – Марта Марудова.

Нужно ли худеть? Задайте себе эти 3 вопроса

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу жизни:
Наверное, из моих уст это прозвучит странно, но я хочу сказать, что абсолютно все диеты плохи. Это – абсолютный факт. И когда, например, ко мне приходят за помощью в снижении веса, я всегда говорю о том, что диеты я не составляю. Диета нужна человеку, когда у него есть какие-то заболевания, и это – не избыточный вес. А это, например, язвенный колит, атопический дерматит и ещё какие-то заболевания, когда, по медицинским показаниям, тот или иной продукт, или набор продуктов ему не показан. Или что-то показано другое.

Тогда можно говорить о составлении диеты, рациона индивидуально человеку.

Если же человек во всех планах здоров, кроме веса, тогда мы говорим исключительно банальные вещи: правильное питание, индивидуальный подбор белков, жиров и углеводов. И, соответственно, снижение веса, как побочный эффект.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу...
 
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