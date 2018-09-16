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Какие вакцины от гриппа будут применять в Беларуси в 2018 году?

17.09.2018 14:09 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.

Какие вакцины от гриппа будут применяться в этом году?

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
У нас используются всё те же вакцины, которые использовались на протяжении многих последних лет в нашей стране. За счёт республиканского бюджета и местных бюджетов у нас будет использоваться вакцина «Гриппол плюс» российского производителя, которой мы пользуемся тоже на протяжении последних 2-3 лет. Будут использоваться вакцина производителей и других – это «Ваксигрипп», «Инфлювак».

Почему надо прививаться уже сейчас и где это сделать?

Почему иногда заболевают после прививки от гриппа?

С какого возраста можно прививать детей от гриппа?

 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения...
 
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