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Какие вакцины от гриппа будут применять в Беларуси в 2018 году?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.
Какие вакцины от гриппа будут применяться в этом году?
Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения...
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