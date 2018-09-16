БКК повысила контактную цену на хлокралий для Китая

По сравнению с прошлым годом цена для Китая выросла на $60/т, для Индии - на $50/т.

Об этом сообщили в «Белорусской калийной компании», уточнив, что достигнуто соглашение с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены на поставку хлоркалия на уровне $290 за тонну, CFR, по июнь 2019 года. Установленная стоимость превышает прошлогоднюю на $60.

Таким образом, цена контракта с Китаем выросла на $60/т, для Индии - на $50/т, хотя традиционно Китай получал скидку в $10-15/т как более крупный контрактный рынок.

«Соглашение о цене китайского контракта, несомненно, является очередным позитивным сигналом для калийной отрасли. Это хорошая цена, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом», - отметила генеральный директор БКК Елена Кудрявец.

В компании подчеркнули стратегическое значение данного соглашения, так как КНР является крупнейшим потребителем калия в мире, а китайская контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений.

Напомним, что соглашение с Китаем в 2017 году было подписано на цену по $230/т с ростом на $11 к уровню 2016 года, с Индией - по $240/т (+$13 к 2016 году).