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БКК повысила контактную цену на хлокралий для Китая

17.09.2018 15:25 — Разное | БДГ  
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По сравнению с прошлым годом цена для Китая выросла на $60/т, для Индии - на $50/т.

Об этом сообщили в «Белорусской калийной компании», уточнив, что достигнуто соглашение с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены на поставку хлоркалия на уровне $290 за тонну, CFR, по июнь 2019 года. Установленная стоимость превышает прошлогоднюю на $60.

Таким образом, цена контракта с Китаем выросла на $60/т, для Индии - на $50/т, хотя традиционно Китай получал скидку в $10-15/т как более крупный контрактный рынок.

«Соглашение о цене китайского контракта, несомненно, является очередным позитивным сигналом для калийной отрасли. Это хорошая цена, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом», - отметила генеральный директор БКК Елена Кудрявец.

Она подчеркнула, что это – «хорошая цена», и «такой высокий уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом».В компании подчеркнули стратегическое значение данного соглашения, так как КНР является крупнейшим потребителем калия в мире, а китайская контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений.

Отметим, что соглашение с Китаем в 2017 году было подписано на цену по $230/т с ростом на $11 к уровню 2016 года, с Индией - по $240/т (+$13 к 2016 году).

Напомним, что в 2017 году Александр Лукашенко заявил на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров ИООО «Славкалий» Михаилом Гуцериевым о намерении вывести Беларусь в мировые лидеры по производству калийных удобрений.

 
 
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По сравнению с прошлым годом цена для Китая выросла на $60/т, для Индии - на $50/т.
 
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