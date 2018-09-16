Обувь Belwest шьют в Италии, Португалии и Испании

Беларуский производитель обуви Belwest, оказывается, шьет ботинки в Португалии, Испании и Италии. На своей странице в Facebook Денис Васильков обратил внимание на «Made in Portugal» на коробке, пишет citydog.by.

В отделе маркетинга компании объяснили, что это связано с ростом фирменной сети – нужно расширять производство: «Поэтому мы отшиваем коллекции не только в Беларуси, но и в Италии, Испании, Португалии – это позволяет обеспечить высокое качество обуви, стиль и соответствие актуальным мировым тенденциям», – рассказала специалистка по маркетингу сети Наталья Мишакова. На официальном сайте Belwest даже есть коллекция Made in Europe.