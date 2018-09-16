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Обувь Belwest шьют в Италии, Португалии и Испании

17.09.2018 15:29 — Разное | KYKY  
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Беларуский производитель обуви Belwest, оказывается, шьет ботинки в Португалии, Испании и Италии. На своей странице в Facebook Денис Васильков обратил внимание на «Made in Portugal» на коробке, пишет citydog.by.

В отделе маркетинга компании объяснили, что это связано с ростом фирменной сети – нужно расширять производство: «Поэтому мы отшиваем коллекции не только в Беларуси, но и в Италии, Испании, Португалии – это позволяет обеспечить высокое качество обуви, стиль и соответствие актуальным мировым тенденциям», – рассказала специалистка по маркетингу сети Наталья Мишакова. На официальном сайте Belwest даже есть коллекция Made in Europe.

 

 
 
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Беларуский производитель обуви Belwest, оказывается, шьет ботинки в Португалии, Испании и Италии. На своей странице в Facebook Денис Васильков обратил внимание на «Made in...
 
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