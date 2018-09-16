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В особняке, который строил Максим Мирный, продают апартаменты

17.09.2018 15:11 — Разное | KYKY  
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В деревне Заречье-1 в 3,5 километрах от Минска продают апартаменты в четырехквартирном трехэтажном таунхаусе, который строил Максим Мирный, пишет realt.by. В доме есть джакузи, бильярдная, баня, на территории – гостевой домик, гараж. За квартиру просят 1,4 миллиона рублей (680 тысяч долларов).

В особняке всего четыре квартиры, что придает ему статус клубного дома. Дом окружен березовой рощей и сосновым бором с разных сторон. У каждого собственника есть участок земли: газон, цветы, кустарники. В ста метрах от участка – водохранилище Криница, в 300 метрах – Заславское водохранилище.

Второй уровень таунхауса имеет площадь в 300 квадратных метров. «Владелец уже вывез все свои вещи и подготовил квартиру к продаже. Дети в семье выросли, а для двоих – мужа и жены – этих апартаментов многовато», – пишут журналисты.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В деревне Заречье-1 в 3,5 километрах от Минска продают апартаменты в четырехквартирном трехэтажном таунхаусе, который строил Максим Мирный, пишет realt.by. В доме есть...
 
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