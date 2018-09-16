«Вам не к кому доколупаться?» Блогер пытался узнать, как БРСМ относится к смертной казни

Блогер из Октябрьского Андрей Паук пытался узнать официальную позицию БРСМ к смертной казни в Беларуси. Он подготовил письменное обращение, но первый секретарь районной организации отказалась его принять, пишет «Салiдарнасць». Свои попытки добиться ответ блогер записал на видео.

Андрей подготовил письменное обращение на имя первого секретаря районной организации Светланы Самсон. Она отказалась принять его, никак не обосновав. Задала активисту вопрос «Вам не к кому доколупаться?» и отправила к госорганам. Тогда блогер отнес обращение в приемную райисполкома, где пересекся с зампредседателя Владимиром Елисеевым. Это его фотографию Паук однажды нанес на майку, что привело к судебному разбирательству. Владимир, кажется, был рад увидеть Андрея.