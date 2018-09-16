Из дома на Маркса людей выселяют под предлогом капремонта. Жильцы говорят, что их обманывают

В жилом доме по адресу улица Карла Маркса, 17 хотят сделать капитальный ремонт. Для этого выселяют жильцов – семьи ветеранов МВД и КГБ, всего 42 человека. Но они утверждают, что дом в хорошем состоянии, а их не вернут в квартиры, а построят трехзвездочный отель, пишет euroradio.fm. Коммунальщики обещают прийти с милицией и силой вывести людей из их жилья.

Сергей Петрович, житель дома, рассказал: «Наш дом – 1947 года постройки, но его изношенность всего 39%. Это признавала соответствующая оценка. Но неожиданно несколько месяцев назад там заявили, что изношенность дома критическая, и ему срочно нужен капитальный ремонт». По его словам, степень этой внезапной изношенности дома определялась на глаз. Это вызвало подозрения жителей.

«Чтобы определить изношенность дома и то, каким образом эту беду исправлять, должна была приехать соответствующая комиссия, провести все необходимые замеры, и только потом определить, каким образом дом капитально ремонтировать. Но ничего этого сделано не было – нас просто поставили перед фактом: необходим капитальный ремонт, вас переселят в дома «подменного фонда». Но никаких гарантий, что мы в свои квартиры вернемся, нам не дали», – рассказал Сергей.

Квартиры в доме приватизированы, жители давно сделали у себя ремонт и не видят никакой нужды именно в капитальном ремонте. Они считают, что реконструкция нужна только помещению на первом этаже и фасаду, которые когда-то испортили арендаторы. Но коммунальщики настаивают на капитальном ремонте дома. «Только все жильцы убеждены, что больше мы в свои квартиры не вернемся – так и останемся в том подменном фонде. Есть информация из осведомленных источников, что под маркой капремонта в нашем доме хотят сделать трехзвездочный отель. Но кто за этим стоит, нам неизвестно», – говорит Сергей Петрович.

Он также вспомнил, как его семью и жителей еще трех соседних домов уже пытались выселить из квартир в 2008-м году, когда улицу Карла Маркса превращали в пешеходную. Тогда отстоять свою собственность у людей получилось. Выселяться из своих квартир люди не хотят. Тем более никакого договора с ЖКХ, который бы гарантировал им возвращение, они не подписывали. Коммунальщики, говорит Сергей Петрович, обещают прийти с милицией, выбить дверь и выселить всех принудительно.

В ЖКХ Ленинского района Минска подтвердили, что жильцов дома №17 по улице Карла Маркса действительно собираются выселить в связи с капитальным ремонтом. «Жилой дом находится в предаварийном состоянии. Там нужно выполнять работы. Никто никого навсегда выселять на собирается». А на ее сайте есть «Программа капитального ремонта жилого фонда на 2018 год», утвержденная 14 февраля 2018 года. В ней есть дом №17 по улице Маркса. Этот объект перенесен из планов 2017 года на 2018-й.