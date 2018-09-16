В Гродненской области 19 сентября будет проводиться плановая проверка системы оповещения населения

В соответствии с Графиком проверки средств оповещения гражданской обороны на 2018 год, 19 сентября будет проводиться комплексная проверка связи и оповещения с включением оконечных устройств (электросирен, комплексов речевого оповещения, радиостанций, ТВ-вещания кабельного, интерактивного и эфирного).

Целью проверки является определение степени реальной готовности к выполнению задач по предназначению системы связи и оповещения гражданской обороны района.

Уважаемые граждане, если Вы 19 сентября услышите звуки сирен, просим сохранять спокойствие и не волноваться!

Инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

ст. лейтенант внутренней службы А.В.Жвирбля