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В Гродненской области 19 сентября будет проводиться плановая проверка системы оповещения населения

17.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В соответствии с Графиком проверки средств оповещения гражданской обороны на 2018 год, 19 сентября будет проводиться комплексная проверка связи и оповещения с включением оконечных устройств (электросирен, комплексов речевого оповещения, радиостанций, ТВ-вещания кабельного, интерактивного и эфирного).

 

Целью проверки является определение степени реальной готовности к выполнению задач по предназначению системы связи и оповещения гражданской обороны района.

 

Уважаемые граждане, если Вы 19 сентября услышите звуки сирен, просим сохранять спокойствие и не волноваться!

 

Инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС

ст. лейтенант внутренней службы                           А.В.Жвирбля
 
 
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