Могилевская область присоединилась к эксперименту по запрету на продажу алкоголя по ночам

Могилевская область присоединилась к республиканскому эксперименту по запрету на продажу алкоголя по ночам, сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

"В нашем регионе экспериментальным стал Быховский район. Здесь с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года с 23.00 до 7.00 будет ограничена продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Исключение составят объекты общественного питания, где розничная торговля указанными напитками в розлив разрешена", - говорится в сообщении на официальном сайте исполкома.

Во время опыта специалисты будут, в частности, собирать данные о криминогенной обстановке в районе.

"Главная цель - уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в исполкоме.

О проведении в отдельных регионах страны эксперимента по ограничению реализации алкогольных напитков в конце июля сообщил замглавы министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. В то же время не уточнялось, в каких районах он будет проходить.

На основании эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на уровень его потребления, криминогенную обстановку.

Как сообщалось, МВД Беларуси неоднократно предлагало ограничить продажу алкогольных напитков, указывая на взаимосвязь между их употреблением и совершением преступлений. Так, по статистике на 1 июня в Беларуси совершено почти 34 тыс. преступлений, из них 6 тыс. - в состоянии алкогольного опьянения.

Ведомство информировало о работе над проектом указа президента, которым, в частности, предлагается установить единое время реализации алкогольной продукции - с 9.00 до 23.00. Для объектов, которые имеют торговый зал в 1 тыс. и более кв.м, обязательным условием должно быть наличие отдельной площади для реализации такой продукции. Кроме того, МВД предлагает увеличить возраст, с которого разрешена покупка алкоголя.

Вместе с тем, президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что сам он "не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем".