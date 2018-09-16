Россельхознадзор может перенести запрет поставок продукции из Казахстана на 1 ноября, больше - нецелесообразно - Данкверт

Россельхознадзор, обещавший ввести запрет на поставки продукции животноводства из Казахстана с 1 октября, может перенести эту меру только на месяц, не более, заявил руководитель службы Сергей Данкверт журналистам в кулуарах выставки World Food в понедельник в Москве.

"Сегодня Савенков (замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков - ИФ) проведёт переговоры со службой Казахстана. Со своей стороны, могу только месяц дать переходного периода, потому что уже это выходит за рамка возможного", - заявил он.

С.Данкверт сообщил, что казахстанские коллеги прислали письмо, просят перенести с 1 октября на неопределённый срок решение вопроса о прослеживаемости поставок продукции в РФ. "Что значит перенести, если наши электронщики говорят, что работа не идёт в нужном русле? Даже коллеги из Белоруссии переносили-переносили, но когда подошло время "Ч", быстро сделали", - сказал он.

"Перенесём на 1 ноября, больше, я считаю, нецелесообразно, - подчеркнул он. - С Беларусью выстроена система. А с Казахстаном не получается. Почему? Потому что не хотят, а надо понять - если вы не хотите, то отсутствие прослеживаемости приведёт к тому, что мы просто не будем брать продукцию. Если поставляете к нам, покажите, откуда продукция произошла".

Как сообщалось, Россельхознадзор на прошлой неделе сообщил, что может с 1 октября ограничить поставки всей продукции животноводства из Казахстана в связи с тем, что казахстанская сторона не обеспечивает прослеживаемость поставляемой продукции и не выполняет план-график интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Казахстана и российской системы "Ветис".