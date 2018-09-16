ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочая неделя пройдёт без дождей и будет до +28°C. На выходных похолодает

17.09.2018 16:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Предстоящая рабочая неделя будет тёплой и в основном без дождей, но на выходных погода изменится.  

Как сообщает Белгидромет, в начале недели ожидаются прохладные ночи, но во второй половине будет тепло и в тёмное время суток. Также синоптики прогнозируют, что на протяжении всей недели ночью и утром будет слабый туман.  

18 сентября осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит +7… +13°C, местами будет холоднее – от +4°C до +6°C. Днём столбик термометра поднимется до +18… +23°C, по юго-западу – до +25°C.  

19 сентября также будет без осадков. Ночью воздух остынет до +5… +12°C, днём нагреется до +21… +27°C.  

На 20 сентября синоптики вновь не прогнозируют дожди. Ночью воздух охладится до +7… +14°C, днём потеплеет до +22… +28°C.  

21 сентября пройдёт без осадков. Ночью температура понизится до +8… +15°C, на юго-восточных территориях будет ещё холоднее – от +5°C до +7°C. В светлое время суток температура повысится до +22… +28°C.  

На выходных погода начнёт портиться.  

22 сентября ночью по северо-западу, а днём на большей части республики пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается +10… +16°C, днём будет +15… +22°C, На юго-восточных территориях страны воздух нагреется до +23… +27°C.  

23 сентября ночью местами, днём на большей части Беларуси ожидаются дожди. На некоторых территориях возможно усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью будет +7… +13°C, в отдельных районах прогнозируется +3… +6°C. Днём столбик термометра покажет +13… +18°C, по югу – до +20°C.  

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предстоящая рабочая неделя будет тёплой и в основном без дождей, но на выходных погода изменится.   Как сообщает Белгидромет, в начале недели...
 
Новости дня
Новости разные
 
В сексшопе и маршрутке. Банк рассказал, где его менеджеры подписывали договоры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика