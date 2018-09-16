Чтобы в Беларуси получать деньги за пустые бутылки, нужно инвестировать €90 миллионов

Беларуско-немецкое предприятие по обращению с отходами «Ремондис» презентовало в Нацагентстве инвестиций и приватизации (НАИП) предложение по запуску в Беларуси залоговой системы обращения тары. Это обойдется в 90 миллионов евро, пишет Office life.

Компании «Ремондис» и «Томра» еще в марте начали разрабатывать инвестиционное предложение. Оно включает в себя закупку тароматов для автоматического приема тары (стеклянные и пластиковые бутылки, а также жестяные банки), строительство центров сортировки и пересчета и закупку автомобильной техники. Потенциальные инвесторы показали технико-экономические показатели проекта и этапы внедрения системы.

По словам начальника отдела НАИП Романа Алейникова, на всё нужно 90 миллионов евро инвестиций. Эти деньги хотят потратить на реализацию проекта под ключ. Если все пройдет хорошо, уровень использования коммунальных отходов увеличится на 10%, создаст три тысяч рабочих мест и немного приблизит цель «нулевого захоронения» отходов.

Что такое «депозитно-залоговая система обращения тары»

Эта система работае так: человек купил продукт в таре (допустим, пластиковую бутылку питьевой воды) заплатил за нее, условно, лишние 20 копеек. Потом, когда он выпьет всю воду, пустую бутылку можно будет сдать в специальный таромат, который установят в магазине, и получить за это свои 20 копеек. Систему планируют ввести в 2020 году.