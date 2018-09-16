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В сексшопе и маршрутке. Банк рассказал, где его менеджеры подписывали договоры

17.09.2018 16:03 — Разное | KYKY  
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Альфа-Банк в Facebook рассказал о самых необычных местах, где его менеджеры проводили встречи или подписывали договоры. В посте уверяют, что менеджеров «ничто не остановит перед встречей с потенциальным клиентом и выездом для подписания договора на обслуживание» – ни погода, ни географическое положение, ни что-либо еще.

Среди самых необычных мест указаны:

  • Около мусоропровода;
  • В песочнице;
  • В сексшопе;
  • В гараже;
  • В павильоне на рынке;
  • В отделениях других банков;
  • В маршрутке.

 
 
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Альфа-Банк в Facebook рассказал о самых необычных местах, где его менеджеры проводили встречи или подписывали договоры. В посте уверяют, что менеджеров «ничто не...
 
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