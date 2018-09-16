В сексшопе и маршрутке. Банк рассказал, где его менеджеры подписывали договоры

Альфа-Банк в Facebook рассказал о самых необычных местах, где его менеджеры проводили встречи или подписывали договоры. В посте уверяют, что менеджеров «ничто не остановит перед встречей с потенциальным клиентом и выездом для подписания договора на обслуживание» – ни погода, ни географическое положение, ни что-либо еще.

Среди самых необычных мест указаны:

Около мусоропровода;

В песочнице;

В сексшопе;

В гараже;

В павильоне на рынке;

В отделениях других банков;

В маршрутке.