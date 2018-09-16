Верховный суд Украины получил апелляции на признание в стране решения суда Гааги по активам в Крыму

Верховный суд Украины 14 сентября получил три апелляционные жалобы на решения Киевского апелляционного суда от 5 сентября о признании и выполнении на территории страны решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) о взыскании с РФ компенсации по "крымским" активам, а также об аресте акций "дочек" российских банков.

Согласно информации на сайте суда, жалобы поступили в Кассационный гражданский суд (одна из палат Верховного суда) 14 сентября. Вместе с ними зарегистрировано также ходатайство о приостановке соответствующих решений Киевского апелляционного суда.

"Передано судье", - такое состояние рассмотрения всех четырех документов указано на сайте Верховного суда.

Как сообщалось ранее, апелляционный суд Киева решил наложить арест на акции Проминвестбанка (ПИБ, группа Внешэкономбанка), а также украинских "дочек" ВТБ и Сбербанка.

Арест наложен в качестве обеспечительной меры по иску экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая о взыскании компенсаций с РФ.

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-месячный LIBOR+1% ежегодно.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Д.Песков.