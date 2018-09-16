ЕЭК продлила действие нулевой ввозной пошлины на двигатели для БЕЛАЗа

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды двигателей внутреннего сгорания, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"До 30 сентября 2019 года продлен срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС на поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелей или полудизелей) для сборки моторных транспортных средств с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее 18 500 см3, мощностью не менее 500 кВт", - говорится в распространенном комиссией сообщении.

Ранее ставка была снижена решениями Совета ЕЭК с 5% до 0% на период с 3 октября 2014 года по 30 сентября 2018 года включительно.

"Продление срока действия меры позволит потребителям карьерной техники продолжить приобретать самосвалы по более низким ценам за счет снижения стоимости импортных двигателей, аналоги которых не производятся в союзе", - пояснили в ЕЭК.

Там уточнили, что это решение поможет в первую очередь белорусскому ОАО "БЕЛАЗ" сохранить "благоприятные условия для развития, поддержит его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках".

"Создание условий для роста объемов производства на ОАО "БЕЛАЗ" приведет к мультипликационному эффекту – увеличению производства и занятости в смежных отраслях промышленности на территории союза", - добавили в пресс-службе.

БЕЛАЗ является одним из крупнейших в мире и единственным в СНГ производителем карьерной техники. Предприятию принадлежит около 30% мирового рынка карьерных самосвалов.