Экономика Беларуси замедляется, в январе-августе прирост ВВП составил 3,7%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-августе 2018 года составил в текущих ценах Br77,4 млрд, что в сопоставимых ценах на 3,7% больше, чем в январе-августе 2017 года, сказано в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП в текущем году постепенно замедляется: 5,1% в первом квартале, 4,8% в январе-апреле, 4,7% в январе-мае, 4,5% в I полугодии, 4,4% в январе-июле.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4% (за 7 месяцев 112,1%).

Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.

По оценке МВФ, Всемирного банка и ЕБРР рост экономики Беларуси в 2018 году не превысит 3%.

Правительство Беларуси в проекте макропрогноза на 2019 год ожидает рост ВВП страны в пределах 4% в следующем году.