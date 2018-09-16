Розничный товарооборот в Беларуси за 8 месяцев вырос на 9,4%

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе 2018 года составил Br28,8 млрд и вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 9,4%, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

Динамика роста внутреннего потребительского спроса постепенно замедляется: в январе-мае прирост составлял 10,1%, по итогам полугодия – 9,9%, за 7 месяцев – 9,6%.

По информации Белстата, розничный товарооборот организаций торговли вырос на 11,8%, до Br25,7 млрд. На долю предприятий торговли приходится 89% розничного товарооборота.

В общепите товарооборот в январе-августе 2018 года составил Br1,5 млрд, увеличившись на 12,5%.

За 8 месяцев оптовый товарооборот вырос на 6,1% до Br59,9 млрд.