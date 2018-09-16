ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Розничный товарооборот в Беларуси за 8 месяцев вырос на 9,4%

17.09.2018 17:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе 2018 года составил Br28,8 млрд и вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 9,4%, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

Динамика роста внутреннего потребительского спроса постепенно замедляется: в январе-мае прирост составлял 10,1%, по итогам полугодия – 9,9%, за 7 месяцев – 9,6%.

По информации Белстата, розничный товарооборот организаций торговли вырос на 11,8%, до Br25,7 млрд. На долю предприятий торговли приходится 89% розничного товарооборота.

В общепите товарооборот в январе-августе 2018 года составил Br1,5 млрд, увеличившись на 12,5%.

За 8 месяцев оптовый товарооборот вырос на 6,1% до Br59,9 млрд.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе 2018 года составил Br28,8 млрд и вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 9,4%,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы в Беларуси получать деньги за пустые бутылки, нужно инвестировать €90 миллионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика