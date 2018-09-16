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Промпроизводство в Беларуси в январе-августе выросло на 7,1%

17.09.2018 16:37 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси в январе-августе 2018 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах Br71,1 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 7,1%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Индекс промпроизводства за август 2018 года к августу 2017 года составил 104,3%, к июлю 2018 года – 105,2%.

По данным комитета, во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства по итогам восьми месяцев 2018 года превысил уровень аналогичного периода прошлого года.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 16,4%), транспортных средств и оборудования (на 15,6%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 13,9%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 10,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 6,7%).

В 2017 году объем производства промышленной продукции в Беларуси составил Br93 млрд и вырос по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 6,1%.

 
 
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В Беларуси в январе-августе 2018 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах Br71,1 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом...
 
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