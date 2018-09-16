Объем сельхозпроизводства в Беларуси в январе-августе упал на 5,5%

В Беларуси объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в январе-августе составил Br10,5 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 5,5% меньше уровня января-августа 2017 года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В сельскохозяйственных организациях объем производства продукции за восемь месяцев уменьшился на 6% и составил Br9,4 млрд.

По данным Белстата, на 1 сентября 2018 года в сельхозорганизациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,4% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 5,2 млн тонн при средней урожайности 26,4 ц/га.

Травяных кормов на 1 сентября 2018 года в сельхозорганизациях заготовлено 4 млн тонн кормовых единиц (12,4 ц кормовых единиц в расчете на условную голову скота)

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1 млн 209,1 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем за январь-август 2017 года, молока - 5 млн тонн (на 0,5% больше).

В том числе в сельскохозяйственных организациях, по информации Белстата, в январе-августе производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1 млн 155,5 тыс. тонн и по сравнению с январем-августом 2017 года увеличилось на 0,6%, молока произведено 4 млн 794,4 тыс. тонн, или на 1% больше.

На 1 сентября в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4,3 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 1,4 млн голов.

Как сообщалось, по итогам семи месяцев рост сельхозпроизводства в Беларуси составлял 6,1%, в том числе в сельхозорганизациях 6,6%.

Засуха в мае и июне текущего года, а также сложные условия для уборки во второй половине июля привели к недобору около 2 млн тонн зерна в Беларуси по сравнению с прошлым годом.