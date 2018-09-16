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Власти Великобритании затребовали у частных школ помощи в борьбе с отмыванием денег

17.09.2018 16:23 — Разное | Интерфакс  
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Ведущим частным школам Великобритании следует чаще направлять отчеты в связи с подозрениями о том, что плата за обучение могла быть внесена "грязными деньгами", объявило британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

По словам руководителя департамента NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна, школы редко сообщают о подозрительных финансовых операциях и предпринимают недостаточно усилий с целью установить законность источников доходов своих клиентов.

Как пишет Financial Times, средняя стоимость обучения в британских частных школах - 17,3 тыс. фунтов стерлингов в год ($22,7 тыс.). Столь высокие цены в сочетании с популярностью традиционного британского образования в пансионатах заставляют регуляторов подозревать, что коррупционеры со всего мира отправляют детей в Британию.

"В регулируемых секторах, а школы относятся именно к ним, все, кто принимают деньги, несут ответственность за проведение эффективной комплексной проверки клиентов. И в случае выявления подозрительной деятельности они обязаны подавать SAR - отчет о подозрительных операциях", - заявил Д.Тун.

По оценкам NCA, каждый год через Великобританию отмывают 90 млрд фунтов. В этом году особое внимание регуляторов привлекли денежные потоки из РФ.

 
 
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Ведущим частным школам Великобритании следует чаще направлять отчеты в связи с подозрениями о том, что плата за обучение могла быть внесена "грязными деньгами",...
 
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