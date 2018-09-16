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В Гродно в лифте парень приставал к несовершеннолетней. Его спугнул отец девушки
Новости Беларуси. В Гродно молодой парень приставал к несовершеннолетней в лифте. Девушке на выручку пришёл отец.
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Когда лифт остановился, девушка начала кричать и звать на помощь. Крики услышал отец несовершеннолетней, который прибежал выяснить происходящее. Появление мужчины спугнуло молодого человека.
Отец потерпевшей вызвал правоохранителей. Прибывшие милиционеры задержали злоумышленника, который, как стало известно, жил в том же доме, где совершил правонарушение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Летом 2018 года в Гродно юноша пытался познакомиться с девушкой и не смог стерпеть отказ.
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Новости Беларуси. В Гродно молодой парень приставал к несовершеннолетней в лифте. Девушке на выручку пришёл отец. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома,...
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