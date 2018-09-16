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В Гродно в лифте парень приставал к несовершеннолетней. Его спугнул отец девушки

17.09.2018 17:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно молодой парень приставал к несовершеннолетней в лифте. Девушке на выручку пришёл отец.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень оказался в лифте вместе с 17-летней девушкой. Не устояв перед привлекательностью юной особы, гражданин позволил себе схватить её за грудь и иные части тела.  

Когда лифт остановился, девушка начала кричать и звать на помощь. Крики услышал отец несовершеннолетней, который прибежал выяснить происходящее. Появление мужчины спугнуло молодого человека.  

Отец потерпевшей вызвал правоохранителей. Прибывшие милиционеры задержали злоумышленника, который, как стало известно, жил в том же доме, где совершил правонарушение.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Летом 2018 года в Гродно юноша пытался познакомиться с девушкой и не смог стерпеть отказ. 

Парень стряхнул потерпевшей на голову пепел, облил её водой, дал пощёчину и схватил за грудь – здесь подробнее.  

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно молодой парень приставал к несовершеннолетней в лифте. Девушке на выручку пришёл отец.   Как сообщает УВД Гродненского облисполкома,...
 
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