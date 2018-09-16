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«Модные» блюда из картофеля

17.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Картофель – этот тот продукт, который легко готовится, не привередлив, отлично используется для приготовления первых и вторых блюд. Картофель можно приготовить для подачи на праздничный стол и ежедневно. Используя различные продукты, картофель можно превратить в божественную пищу.

Картофельный веер

Волшебный веер из картофеля — очень простой, но в то же время оригинальный способ запекания картофеля. Интересная подача на стол лишь усиливает аппетит.

 
 
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Картофель – этот тот продукт, который легко готовится, не привередлив, отлично используется для приготовления первых и вторых блюд. Картофель можно приготовить...
 
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