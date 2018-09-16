«Модные» блюда из картофеля

Картофель – этот тот продукт, который легко готовится, не привередлив, отлично используется для приготовления первых и вторых блюд. Картофель можно приготовить для подачи на праздничный стол и ежедневно. Используя различные продукты, картофель можно превратить в божественную пищу.

Картофельный веер

Волшебный веер из картофеля — очень простой, но в то же время оригинальный способ запекания картофеля. Интересная подача на стол лишь усиливает аппетит.