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«Модные» блюда из картофеля
17.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Картофель – этот тот продукт, который легко готовится, не привередлив, отлично используется для приготовления первых и вторых блюд. Картофель можно приготовить для подачи на праздничный стол и ежедневно. Используя различные продукты, картофель можно превратить в божественную пищу.
Картофельный веер
Волшебный веер из картофеля — очень простой, но в то же время оригинальный способ запекания картофеля. Интересная подача на стол лишь усиливает аппетит.
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Картофель – этот тот продукт, который легко готовится, не привередлив, отлично используется для приготовления первых и вторых блюд. Картофель можно приготовить...
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