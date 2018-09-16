Из-за ДТП движение в районе аварийного путепровода в Лошице серьезно затруднено

Авария произошла в вечерний час пик на развязке Игуменского тракта и МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Авария на подъёме с Игуменского на МКАД. Пробка на МКАД до ташкентской. Движение очень затруднено! @OnlinerBY @tutby pic.twitter.com/KmED2tgbXV — Ягор Кендыш (@Egor_Kendysh) 17 сентября 2018 г.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта по внутреннему кольцу МКАД серьезно затруднено.

AUTO.TUT.BY рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута.

Напомним, с 11 августа закрыли движение по просевшему на МКАД в Лошице путепроводу.