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Из-за ДТП движение в районе аварийного путепровода в Лошице серьезно затруднено
Авария произошла в вечерний час пик на развязке Игуменского тракта и МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта по внутреннему кольцу МКАД серьезно затруднено.
AUTO.TUT.BY рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Напомним, с 11 августа
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Авария произошла в вечерний час пик на развязке Игуменского тракта и МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
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