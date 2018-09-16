ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за ДТП движение в районе аварийного путепровода в Лошице серьезно затруднено

17.09.2018 18:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла в вечерний час пик на развязке Игуменского тракта и МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта по внутреннему кольцу МКАД серьезно затруднено.

AUTO.TUT.BY рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута.

Напомним, с 11 августа закрыли движение по просевшему на МКАД в Лошице путепроводу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла в вечерний час пик на развязке Игуменского тракта и МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Верховный суд Украины получил апелляции на признание в стране решения суда Гааги по активам в Крыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика