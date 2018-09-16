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С 22.09.2018 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №26 и №41

17.09.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина».

ЕЖЕДНЕВНО

Газоаппарат 9:27 15:51

с/т «Жемчужина» 10:03 16:27

МАРШРУТ № 41

«Д.П. «Южный городок» - Городская больница №1»

ЕЖЕДНЕВНО

Д.П. «Южный городок» 7:03 8:29 10:08 12:24 14:10 15:38 17:10 19:08 20:30 21:53

Городская больница №1 7:46 9:12 10:52 13:09 14:53 16:22 17:56 19:50 21:13 22:32

 
 
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С 22.09.2018 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №26 и №41: МАРШРУТ № 26 «Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина». ЕЖЕДНЕВНО Газоаппарат 9:27...
 
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