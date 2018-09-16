Никто не ставит под сомнение неприемлемость ракетной программы КНДР - постпред РФ при ООН

Наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо, но нужно гарантировать выполнение данных Пхеньяну обещаний, заявил в понедельник на заседании СБ ООН по КНДР в Нью-Йорке постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Никто не ставит под сомнение тот факт, что наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо", - сказал В.Небензя.

"Однако на что можно рассчитывать, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые ему условия под гарантии ничем не подкрепленных обещаний?" - подчеркнул российский постпред.

По его словам, "мир уже имел возможность лицезреть им (обещаниям - ИФ) цену в мае, когда нынешняя администрация США под предлогом того, что достигнутые ее предшественниками договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (по урегулированию иранской ядерной проблемы - ИФ) плохи, вышла из них в одностороннем порядке".

"Тем самым нарушены обещания, данные не только Тегерану, но и международному сообществу", - заявил В.Небензя.