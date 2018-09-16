В МИД Беларуси отметили важность открытия посольства Беларуси в Индонезии

Тема открытия посольства Беларуси в Индонезии сала одной из насущных во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с парламентской делегацией Индонезии, которая прошла 17 сентября в Минске.

"На встрече была затронута тема обмена визитами между двумя странами на высоком уровне и вопрос важности открытия посольства Индонезии в Беларуси. Стороны сошлись во мнении о целесообразности активизации прямых контактов между деловыми кругами двух государств, в том числе посредствам использования возможностей сотрудничества между торгово-промышленными палатами Беларуси и Индонезии", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-индонезийского взаимодействия, возможности влияния парламентских групп дружбы как на его активизацию, так и на поиск новых направлений сотрудничества между двумя странами.

Собеседники провели детальную инвентаризацию двусторонних соглашений, которые требуют своей ратификации, и проектов межгосударственных договоренностей, которые могут быть согласованы в ближайшее время.

"На встрече был подчеркнут значительный потенциал развития двусторонних отношений и отмечена готовность сторон к активизации политического, торгового и других направлений взаимодействия, укреплению договорно-правовой базы межгосударственных отношений и традиций сотрудничества, а также взаимной поддержке в международных организациях", - отметили в пресс-службе МИД Беларуси.

В состав делегации, которую возглавил председатель индонезийско-белорусской парламентской группы дружбы Совета народных представителей Республики Индонезия Аданг Судражат, вошли более 10 депутатов разных комиссий индонезийского парламента. Во встрече в МИД принял также участие председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Индонезии Владислав Щепов.