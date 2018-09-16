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Президент Беларуси поздравил БЕЛАЗ с 70-летием

17.09.2018 18:49 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам ОАО "БЕЛАЗ" по случаю 70-летия со дня основания предприятия, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства отметил, что БЕЛАЗ – один из ведущих производителей большегрузной карьерной техники, по праву считается флагманом отечественного  автомобилестроения и широко известен не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. "Сегодня заводом реализуется ряд прорывных проектов, способствующих освоению новых видов производств‚ укрепляющих промышленный и технологический потенциал страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Особых слов благодарности заслуживает самоотверженный труд инженеров, конструкторов и рабочих предприятия, которые на протяжении многих лет создают уникальную для нашей страны технику", - говорится в поздравлении.

Президент уверен, что автозаводцы и впредь будут беречь и приумножать славные традиции БЕЛАЗа, работать добросовестно и качественно решать поставленные задачи. Глава государства также выразил признательность  ветеранам за доблестный и достойный труд. "Ваши опыт, знания и профессионализм поистине бесценны", - подчеркнул он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал заводчанам здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам ОАО "БЕЛАЗ" по случаю 70-летия со дня основания предприятия, сообщили в пресс-службе...
 
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