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Что было, то было: Минск объединяет/ Надо наказывать жестче / Рэп про Витебск

17.09.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Минск объединяет

В третий раз масштабный фестиваль «H.O.G. Rally Minsk 2018» собрал единомышленников из 17 стран. Организаторы утверждают, что в Минск приехало больше 7000 байкеров. Вполне вероятно. Зрелище реально было впечатляющее. Важно, что в именно Минск спокойно съезжаются россияне, украинцы, латыши и поляки. Мы с семьей в эту дождливую субботу поехали на дачу в направлении Кургана Славы и специально остановились, чтобы понаблюдать за колоритной колонной мотоциклистов. Все проходило красиво, спокойно и по правилам. Сопровождение «Стрелы», серьезные и статусные гости, дорогие и пафосные мотоциклы, яркие представления. Вот бы всегда так ездили мотоциклисты по нашим дорогам. К сожалению, пока именно мотоцикл является самым опасным видом передвижения в мире. Кстати, самолет, самым безопасным. 

Надо наказывать жестче

В ночь на 16 сентября в Минске произошла авария, в результате которой Mazda оказалась в подземном переходе.  ДТП случилось на пересечении пр. Независимости и ул. Сурганова. Видео сразу облетело весь интернет. В МЧС подтвердили: на ДТП выезжали, но, к счастью, помощь спасателей никому не понадобилась. Залет легковушки в переход был после первого столкновения. Это отчетливо видно на видео. Не удивительно, что за рулем Mazda находился нетрезвый водитель. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, мужчина 1971 года рождения, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по проспекту Независимости в направлении улицы Академической. Страшно представить, чтобы произошло с теми, кто мог оказаться в это время на лестнице подземного перехода.  

Какое еще наказание надо придумать пьяницам за рулем, чтобы как-то минимизировать желание садится в машину в таком виде? Отбирают права, машины… Все равно мало. Я бы приравнял их к статье УК типа –  «попытка непреднамеренного убийства» и на пару лет в колонию поработать на государство. Читаешь и ужасаешься: задержали пьяную женщину, которая везла ребенка, пьяным водителем оказалась беременная, анализ крови водителя такси превысил 4 промилле алкоголя, пьяный водитель фуры снес уборочную машину с дорожными рабочими, компания пьяных молодых людей удирала от машины ГАИ и в этом роде… Так это же только те, кого задержали.  

Рэп про Витебск

Недавно на YouTube-канале рэп-группы Slogon Drive появился видеоклип под названием «Самая красивая улица Витебска». Большая часть работы по созданию ролика была проделана нашими земляками – братьями Сергеем и Алексеем Веялко. Они представляют саму группу и автора съемок – объединение Brother Music Film. Музыканты исполнили композицию под  названием «Под куполом». Под кадры старинной улочки Витебска звучит проникновенный рэп о любимом городе, его старинных уголках и мысли о поисках смысла жизни молодых людей. Творчество этих ребят пользуется большой популярностью в соцсетях. Их ролики набирают сотни тысяч просмотров. 

Д.П. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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