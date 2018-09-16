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Александра Герасименя стала мамой
Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименей 17 сентября стала мамой. Она родила дочь.
Девочка появилась на свет в одном из роддомов г. Минска. Девочку весом 3600 гр и ростом 53 см назвали Софией.
Супругом Александры Герасимени летом 2017 года стал член национальной сборной по плаванию Егор Цуркин.
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Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименей 17 сентября стала мамой. Она родила дочь. Девочка появилась на свет в одном из роддомов г. Минска. Девочку...
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