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Александра Герасименя стала мамой

17.09.2018 21:15 — Разное | Интерфакс  
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Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименей 17 сентября стала мамой. Она родила дочь.

Девочка появилась на свет в одном из роддомов г. Минска. Девочку весом 3600 гр и ростом 53 см назвали Софией.

Супругом Александры Герасимени летом 2017 года стал член национальной сборной по плаванию Егор Цуркин.

 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименей 17 сентября стала мамой. Она родила дочь. Девочка появилась на свет в одном из роддомов г. Минска. Девочку...
 
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