ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Грузии приостановлено рассмотрение законопроекта о культивации конопли и экспорта марихуаны

17.09.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о культивации и экспорте конопли до проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

"Правительство представило два пакета. Один касается строгой регламентации потребления (марихуаны - ИФ), а второй - культивации конопли с целью производства из нее косметической и фармацевтической продукции и вывоза на экспорт", - заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на заседании бюро парламента в понедельник.

При этом он подчеркнул, что "рассмотрение второго пакета пока приостановлено".

"Консультации продолжатся и только на их основе мы вернемся к рассмотрению этого пакета", - добавил И.Кобахидзе.

Накануне И. Кобахидзе заявил журналистам, что данный пакет будет обсужден со всеми заинтересованными сторонами, поскольку общество должно быть хорошо информированным, в том числе обязательно состоятся консультации с патриархией, выступающей против как потребления марихуаны, так и производства конопли и ее экспорта.

Это заявление председатель парламента сделал после того, как католикос-патриарх Грузии Илия II призвал власти с большей ответственностью подойти к планам возможной культивации и легализации потребления марихуаны.

"Я считаю, правительство должно взять на себя полную ответственность и контролировать положение. Мы должны помнить, что это крайне опасно, так как наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в нашей стране", - заявил в воскресной проповеди в соборе Святой Троицы в Тбилиси Илия II.

При этом он отметил, что "нельзя все мерить экономическим доходом". "Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей", - заявил патриарх.

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани сообщил журналистам, что доход от экспорта конопли, в ближайшие два-три года, может принести доход государству в размере 400 миллионов долларов.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны, а 30 июля 2018 года по иску этой же партии признал неконституционной и норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что это решение "создало новую правовую реальность в стране", которая требует ответной реакции исполнительной власти.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о культивации и экспорте конопли до проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пройдет Международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.09.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика