В Грузии приостановлено рассмотрение законопроекта о культивации конопли и экспорта марихуаны

Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о культивации и экспорте конопли до проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

"Правительство представило два пакета. Один касается строгой регламентации потребления (марихуаны - ИФ), а второй - культивации конопли с целью производства из нее косметической и фармацевтической продукции и вывоза на экспорт", - заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на заседании бюро парламента в понедельник.

При этом он подчеркнул, что "рассмотрение второго пакета пока приостановлено".

"Консультации продолжатся и только на их основе мы вернемся к рассмотрению этого пакета", - добавил И.Кобахидзе.

Накануне И. Кобахидзе заявил журналистам, что данный пакет будет обсужден со всеми заинтересованными сторонами, поскольку общество должно быть хорошо информированным, в том числе обязательно состоятся консультации с патриархией, выступающей против как потребления марихуаны, так и производства конопли и ее экспорта.

Это заявление председатель парламента сделал после того, как католикос-патриарх Грузии Илия II призвал власти с большей ответственностью подойти к планам возможной культивации и легализации потребления марихуаны.

"Я считаю, правительство должно взять на себя полную ответственность и контролировать положение. Мы должны помнить, что это крайне опасно, так как наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в нашей стране", - заявил в воскресной проповеди в соборе Святой Троицы в Тбилиси Илия II.

При этом он отметил, что "нельзя все мерить экономическим доходом". "Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей", - заявил патриарх.

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани сообщил журналистам, что доход от экспорта конопли, в ближайшие два-три года, может принести доход государству в размере 400 миллионов долларов.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны, а 30 июля 2018 года по иску этой же партии признал неконституционной и норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что это решение "создало новую правовую реальность в стране", которая требует ответной реакции исполнительной власти.