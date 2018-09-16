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В Минске пройдет Международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху"

17.09.2018 20:32 — Разное | Интерфакс  
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Международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" впервые пройдет в Минске 9-10 октября 2018 года, сообщили в прес-службе МИД Беларуси.

"9 – 10 октября 2018 г. в Минске впервые состоится международная конференция высокого уровня по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом. Организаторами мероприятия выступают Министерство иностранных дел Республики Беларусь и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в сообщении.

Ключевой особенностью конференции является то, что содержательно она будет находиться на стыке двух современных вызовов – борьбы с терроризмом и кибербезопасности. Такая специфика форума предполагает, несмотря на общую эгиду ОБСЕ, самое активное участие в ней организаций системы ООН, что привлечет широкое внимание международной аудитории к данному мероприятию, уточнили в МИД Беларуси.

Конференция изначально позиционируется как объединительное мероприятие широкого формата – Беларусь впервые посетит руководство ОБСЕ, Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности. В форуме также примут участие высокопоставленные представители из стран-участниц ОБСЕ и стран-партнеров, руководство СНГ и ОДКБ, представители бизнес-сообщества, авторитетных аналитических структур.

"На конференции будут рассмотрены усилия по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, предпринимаемые государствами-участниками ОБСЕ и партнерами по сотрудничеству", - отметили в пресс-службе МИД Беларуси.

Ожидается, что участники конференции обменяются национальным опытом и взглядами в отношении последних тенденций и реализуемых мер в стратегических областях. Повесткой дня конференции предусмотрены сессии, на которых будут рассмотрены следующие блоки: укрепление международно-правового сотрудничества, в частности, имплементация международной нормативно-правовой базы по борьбе с терроризмом, а также защита важнейших объектов инфраструктуры от террористических актов.

Отдельное внимание будет уделено борьбе с терроризмом в сегменте онлайн. Широкое использование террористами Интернета и соцсетей создает серьезные проблемы для государств, национальных учреждений, СМИ, частного сектора и гражданского общества. Предполагается, что проблематика Интернета будет ключевой темой обсуждений и дискуссий.

Проведение данной конференции в Минске – очередной практический шаг, подтверждающий последовательную позицию Беларуси по укреплению международного сотрудничества в сферах, имеющих объединительный потенциал, таких как борьба с терроризмом и кибербезопасность.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" впервые пройдет в Минске 9-10 октября 2018 года, сообщили в...
 
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