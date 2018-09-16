После переговоров Путина и Эрдогана можно говорить, что военной операции в Идлибе не будет - Шойгу

Договорённости президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил журналистами министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Да", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить теперь, что военной операции в Идлибе не будет.

Переговоры В.Путина и Р.Т.Эрдогана прошли в понедельник в Сочи.