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После переговоров Путина и Эрдогана можно говорить, что военной операции в Идлибе не будет - Шойгу

17.09.2018 19:42 — Разное | Интерфакс  
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Договорённости президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил журналистами министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Да", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить теперь, что военной операции в Идлибе не будет.

Переговоры В.Путина и Р.Т.Эрдогана прошли в понедельник в Сочи.

 
 
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Договорённости президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил...
 
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