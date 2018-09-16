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После переговоров Путина и Эрдогана можно говорить, что военной операции в Идлибе не будет - Шойгу
Договорённости президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил журналистами министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Да", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить теперь, что военной операции в Идлибе не будет.
Переговоры В.Путина и Р.Т.Эрдогана прошли в понедельник в Сочи.
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Договорённости президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил...
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