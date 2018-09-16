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Без соли, но с овощами и пиццей: в школах Беларуси внедряют новое меню
17.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В белорусских школах внедряют новое меню. В нем больше овощей и рыбы, а вот соли и сахара меньше. Обновленный рацион учитывает даже возраст
Задача – накормить школьников. Сейчас повара осваивают новое меню. Акценты в нем расставлены: вкусно и полезно. Например, блюд из рыбы стало больше – вместо одного два раза в неделю. А вот количество соли и сахара в школьных порциях поубавилось, в среднем, на треть.
На обед суп из капусты, пюре, котлета и овощной салат – набор стандартный. Но теперь школьное меню разнообразят зразы, блюда из печени, соки и свежие фрукты.
«Раз в две недели готовим пиццу с использованием исключительно разрешенных для детского питания ингредиентов», – отметила заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светлана Шатрун.
«Любимое блюдо – наверное, куриные котлетки», – делится школьница Алеся Сташинская.
«Даже иногда слишком много получается. Наедаешься до конца уроков, это точно», – отмечает школьник Владислав Примако.
В обычной сельской школе
А если чего-то не хватает, то на местном агрокомбинате готовы помочь. В основном, картошкой – бесплатно.
В школе выращивают и собственные яблоки. В саду 30 деревьев. В этом году урожай хороший – собрали более двух тонн. Все экологически чистое.
На сэкономленные деньги повара могут разнообразить рацион. Говорят, с хорошим питанием школьники и учатся лучше.
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Обновленный рацион учитывает даже возраст учеников. Акценты в меню расставлены: вкусно и полезно.
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