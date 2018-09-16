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Без соли, но с овощами и пиццей: в школах Беларуси внедряют новое меню

17.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В белорусских школах внедряют новое меню. В нем больше овощей и рыбы, а вот соли и сахара меньше. Обновленный рацион учитывает даже возраст учеников, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова. 

Задача – накормить школьников. Сейчас повара осваивают новое меню. Акценты в нем расставлены: вкусно и полезно. Например, блюд из рыбы стало больше – вместо одного два раза в неделю. А вот количество соли и сахара в школьных порциях поубавилось, в среднем, на треть.

«Мы готовим котлеты, мясо – все на пару», – говорит повар Сновской средней школы Татьяна Реут.

На обед суп из капусты, пюре, котлета и овощной салат – набор стандартный. Но теперь школьное меню разнообразят зразы, блюда из печени, соки и свежие фрукты.

«Раз в две недели готовим пиццу с использованием исключительно разрешенных для детского питания ингредиентов», – отметила заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светлана Шатрун. 

«Любимое блюдо – наверное, куриные котлетки», – делится школьница Алеся Сташинская. 

«Даже иногда слишком много получается. Наедаешься до конца уроков, это точно», – отмечает школьник Владислав Примако. 

В обычной сельской школе обеды для детей бесплатные. Но на качестве блюд это никак не отражается. И дело не только в поварах. У школы есть собственный участок – на 60 сотках выращивают морковь, капусту, свеклу. 

«Учащиеся по графику определенное количество дней работают на пришкольном участке. Те овощи, которые мы потом закладываем в блюда, ребята выращивают собственными руками», – говорит директор Сновской средней школы Галина Радоман. 

А если чего-то не хватает, то на местном агрокомбинате готовы помочь. В основном, картошкой – бесплатно.

«Мы никогда не жалеем на эти вопросы денег. Поскольку это здоровье наших детей и здоровье нашей нации», – заявил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Николай Радоман.

В школе выращивают и собственные яблоки. В саду 30 деревьев. В этом году урожай хороший – собрали более двух тонн. Все экологически чистое.

На сэкономленные деньги повара могут разнообразить рацион. Говорят, с хорошим питанием школьники и учатся лучше. 



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