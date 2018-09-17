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Автогонщик Александр Теленченко: жизнь невозможна без любимого дела

17.09.2018 19:16 — Разное | БДГ  
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Спортсмены – люди, бескомпромиссно преданные своему делу. А как иначе, ведь чтобы достичь значимых результатов, необходимо приложить массу усилий и тратить немало времени, а самое главное – любить свое занятие. Сегодня, в преддверии 3-его этапа чемпионата Республики Беларусь по Timeattack, который пройдет в городе Бресте, мы поговорили с автогонщиком Александром Теленченко, человеком, для которого жизнь не представляется возможной без любимого дела – автоспорта.

Сколько времени у вас занимают гонки и подготовка к ним?

Обычно у нас около 6 гонок в сезон. Сезон – это период с апреля по сентябрь, то есть время, когда сходит снег и становится более-менее тепло. В идеале команда готовится к гонке сразу, как только приезжает с предыдущей. Я тоже стараюсь так делать: возвращаюсь с гонки, оставляю машину в гараже, а через пару дней возвращаюсь к ней с механиком, чтобы помыть, привести ее в порядок, составить график действий. Если поломок не обнаружилось, и мы не планируем каких-то улучшений, то я начинаю последние приготовления за неделю до следующих соревнований. Это скорее неделя свободных вечеров, за которую необходимо пройти административный контроль документов, составить план действий и стать менеджером и логистом своей команды.

Насколько автогонки прибыльное занятие?

На автогонки нужно много тратить: все что есть и еще чуть-чуть. А зарабатывать на них можно только в идеальном мире. Сейчас мне помогает партнер – сеть Бош Авто Сервис, и рассчитывая на их поддержку, я также могу представить, что у моих сыновей есть будущее в этом виде спорта.

А когда ездите по городу, не хочется «вдарить по скоростям»?

Ни грамма. Автоспорт очень дисциплинирует и исключает это желание напрочь. Представим, что есть спортивный автомобиль, что он проверен, работает и вроде как продуман для таких скоростей. Но пилот едет один раз, второй, а на десятый что-то внезапно идет не так. Водитель теряет контроль над ситуацией, едет в деревья, потом в столб, и в этот момент он становится не пилотом, а пассажиром. Когда понимаешь этот риск, сделаешь все, чтобы его избежать.

Есть ли пенсионный возраст у гонщика?

Пенсионный возраст начинается тогда, когда заканчивается внутренний запал, либо когда конкуренты подвинут. У меня есть мысли закончить в этом сезоне, но в моем случае все решают обстоятельства. Нужно посмотреть, готовы ли будут мальчики, готов ли буду я заняться ими. Очень сильно решает факт наличия партнеров. По молодости на адреналине я тащил в автоспорт каждый рубль, а сейчас возраст социальной ответственности не позволяет так делать.

Какие занятия вам по душе кроме гонок?

Даже не знаю… А нет, есть! Я очень люблю водить. Не просто носиться по треку, а слушать музыку, наслаждаться погодой, смотреть, как меняются пейзажи. Поэтому в свое время я выбрал профессию дальнобойщика. Как только у меня появилась возможность купить грузовик, я сразу же так и сделал, потому что мне хотелось самому принимать решения о поездках и направлениях. Тогда я был сам себе директором, механиком, диспетчером, логистом, а сама профессия мне очень нравилась. Недавно кого-то из родственников попросили отвезти в Бобруйск. Тогда я с нетерпением прождал весь день на работе, а в семь часов вечера с огромным удовольствием сел в микроавтобус и проехал 200 км в одну сторону и 200 км в другую. В час ночи вернулся домой такой довольный! Люблю вождение, грузовики и дальние рейсы.

 
Теги: Брест
 
 
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Спортсмены – люди, бескомпромиссно преданные своему делу. А как иначе, ведь чтобы достичь значимых результатов, необходимо приложить массу усилий и тратить...
 
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