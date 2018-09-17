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Продажа алкоголя запрещена в Быховском районе ночью

17.09.2018 19:00 — Разное | БДГ  
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Запрет связан с экспериментом, проводимым в республике в настоящее время.

Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома.

Там сообщается, что запрет будет действовать на протяжении всего нынешнего года – алкогольные напитки не будут продаваться с 23:00 до 07:00. В запретный список входят пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта до 7%.

Эксперимент в Быховском районе будет действовать с 1 октября 2018 года до 1 октября 2019-го. Исключение сделали для объектов общепита, где торговля спиртным в розлив разрешена.

«Главная цель - уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в исполкоме.

На основании эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на уровень его потребления, криминогенную обстановку.

Ранее власти выступали с инициативой ограничить продажу алкоголя. Так, в МВД в 2016 году предлагали осуществлять «алкогольную» торговлю только через специализированные отделы, однако  на пресс-конференции сопредседатель Ассоциации розничных сетей Сергей Смольский заявил, что ограничения по продаже алкоголя могут привести к банкротству магазинов шаговой доступности, проблемам с арендными площадями, а также к увеличению очередей в других магазинах.

Хотя многие эксперты доказывают обратное. Так, в комментарии БДГ представитель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, возглавляющая кампанию БХД «Защитим наших детей от алкоголя», которая проводится с 2014 года и в рамках которой было собрано 20 тыс. подписей под рядом предложений об ограничении продажи алкоголя, заявила, что ограничительные меры способны улучшить ситуацию с потреблением алкоголя.

 
 
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Запрет связан с экспериментом, проводимым в республике в настоящее время.
 
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