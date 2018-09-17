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Продажа алкоголя запрещена в Быховском районе ночью
Запрет связан с экспериментом, проводимым в республике в настоящее время.
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Там сообщается, что запрет будет действовать на протяжении всего нынешнего года – алкогольные напитки не будут продаваться с 23:00 до 07:00. В запретный список входят пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта до 7%.
Эксперимент в Быховском районе будет действовать с 1 октября 2018 года до 1 октября 2019-го. Исключение сделали для объектов общепита, где торговля спиртным в розлив разрешена.
«Главная цель - уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в исполкоме.
На основании эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на уровень его потребления, криминогенную обстановку.
Ранее власти выступали с инициативой ограничить продажу алкоголя. Так, в МВД в 2016 году предлагали осуществлять «алкогольную» торговлю только
Хотя многие эксперты доказывают обратное. Так, в комментарии БДГ представитель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, возглавляющая кампанию БХД «Защитим наших детей от алкоголя», которая проводится с 2014 года и в рамках которой было собрано 20 тыс. подписей под рядом предложений об ограничении продажи алкоголя, заявила, что ограничительные меры способны
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Запрет связан с экспериментом, проводимым в республике в настоящее время.
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