Галыгин о белорусском фильме «Упыри», креветках и метро в онлайн-шоу «ОК на связи!»

13 сентября вышел новый выпуск популярного шоу «ОК на связи!», гостем которого стал известный белорусский и российский шоумен Вадим Галыгин. В прямом эфире Вадим рассказал про будущую премьеру белорусского фильма «Упыри», много шутил про Беларусь и ее особенности.

Больше подробностей в записи шоу https://ok.ru/video/1344453615181

О псевдониме «Рэмбо»

Однажды я шел по Борисову с немытыми волосами, вдруг рядом остановилась машина и мне сказали: «Эй ты, где твои документы?!». С тех пор я Рэмбо! (смеется) На самом деле с «Рэмбо» связаны две составляющие: первое – это армейское прошлое. Я все-таки профессиональный военный, офицер: меня невозможно убить или сломать, даже в спорах - это всегда дело принципа – просто нет тормозов. А второе: Сильвестр Сталлоне – это часть моего детства и молодости.

О фильме «Упыри», в котором сыграл Вадим

Я себе всегда четко отдавал отчет в том, что между профессией артиста и профессией актера большая пропасть. Актер для меня – это ремесло, этому учат, это действительно профессия. И даже в тех фильмах, которые я писал как автор сценария и продюссировал, я ни в коем случае не тянул на себя одеяло – абсолютно понимал, что я могу появиться и что-то сыграть в эпизоде.

А картина «Упыри» – это попытка моих коллег произвести в Беларуси абсолютно новый жанр, который раньше не был «окучен» никаким образом. Это так называемый слэшер. Знаете, если в одной строчке аннотацию написать, то это будет: «компания молодых людей едет на отдых – и все умерли». Но это не комедия – это абсолютно серьезная история, имеющая под собой этническую, языческую подоплеку. Но пока не буду забегать наперед!

О белорусском транспорте

У нас в Беларуси такое метро – оно, конечно, не сравнится с московским – но тем не менее, станции красивые. Оно открытым способом построено: выкопали ямку, заложили трубы, закопали. Удобно! И надо отдать должное, в Беларуси сейчас есть завод «Geely», в котором собирают китайские автомобили. Он как раз находится между городами Борисов и Жодино. Я патриот и могу лишний раз рассказать о том, что у нас действительно хорошо и прекрасно. Я вообще предлагаю всем бывать в Беларуси. Минск – прекрасный и замечательный город! Приоткрою вам тайну: на выходных Москва и Питер – все у нас. Так что приезжайте, пожалуйста, в гости!

О досуге

В Беларуси мы периодически играем в «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» – это благотворительные игры. Мы отправляем заработанные деньги в детские дома. Там это все ведёт наш замечательный капитан команды Алесь Мухин.

О белорусских креветках

Всем очень смешно из-за этого, но дело в том, что компании №1 и №2 в России – «Санта Бремор» и «Русское Море» – это белорусские компании. Они принадлежат одному и тому же человеку – моему близкому другу белорусу. Поэтому скажем так: белорусские креветки – это ничего удивительного.

«ОК на связи!», первый собственный контентный проект ОК — это развлекательное шоу формата Late Night Show. В прямом эфире ведущий ведет непринужденную беседу с приглашенными гостями — звездами театра и кино, популярными певцами, музыкальными коллективами, блогерами. С момента старта в 2016 году два предыдущих сезона «ОК на связи!» собрали уже более 227 миллионов просмотров.

Гостями «ОК на связи!» в разное время становились звезды шоу-бизнеса, известные продюсеры, общественные и политические деятели: Тимур Бекмамбетов, Константин Эрнст, Михаил Ефремов, Олег Меньшиков, Леонид Парфенов, Робби Уильямс, Монтсеррат Кабалье, Наталья Орейро и другие.