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«Беларусь-1» о нападении ос на людей в Слуцке. Видео
18.09.2018 — Разное | Слуцк Город
В деревне Мелешки рой ядовитых насекомых напал на семейную пару. От анафилактического шока не успели спасти пенсионерку. А в городе на гнездо разъяренных ос
Ликвидировать гнезда приходится и в детских садах. За сентябрь спасателям поступило два десятка обращений.
Первый инцидент произошел здесь, в Слуцке на улице 14 Партизан, 60. Рой агрессивных ос напал на детей, когда те пытались достать мяч из декоративного колодца. Гнездо ликвидировали, но осы всё-равно возвращаются на старое место. Поэтому спасатели снова выезжали на место.
За семнадцать дней сентября спасателям Слуцкого РОЧС поступило два десятка обращений от местных жителей на ликвидацию гнёзд. На особом контроле детские дошкольные учреждения.
Slutsk-Gorod.by
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На днях после анафилактического шока врачи не успели спасти пенсионерку. А в городе на гнездо разъяренных ос наткнулись дети: четверо несовершеннолетних и женщина...
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