«Беларусь-1» о нападении ос на людей в Слуцке. Видео

В деревне Мелешки рой ядовитых насекомых напал на семейную пару. От анафилактического шока не успели спасти пенсионерку. А в городе на гнездо разъяренных ос наткнулись дети. Четверо несовершеннолетних и женщина с укусами были доставлены в больницу, сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1».

Ликвидировать гнезда приходится и в детских садах. За сентябрь спасателям поступило два десятка обращений.

Первый инцидент произошел здесь, в Слуцке на улице 14 Партизан, 60. Рой агрессивных ос напал на детей, когда те пытались достать мяч из декоративного колодца. Гнездо ликвидировали, но осы всё-равно возвращаются на старое место. Поэтому спасатели снова выезжали на место.

В результате в больницу с укусами доставили четверо детей и мать одного из подростков. Именно ей и понадобилась госпитализация.

За семнадцать дней сентября спасателям Слуцкого РОЧС поступило два десятка обращений от местных жителей на ликвидацию гнёзд. На особом контроле детские дошкольные учреждения.

Slutsk-Gorod.by