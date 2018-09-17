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"Мозырский живодер" рассказал, зачем убивал котят
Еще а начале месяца все СМИ рябили сообщениями о том, что российские волонтеры собрали и передали белорусским защитникам животных многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют, — чтобы те в свою очередь поделились информацией с правоохранительными органами.
Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера.
Сотрудниками милиции был установлен ранее судимый 28-летний житель Мозыря.
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