"Мозырский живодер" рассказал, зачем убивал котят

Еще а начале месяца все СМИ рябили сообщениями о том, что российские волонтеры собрали и передали белорусским защитникам животных многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют, — чтобы те в свою очередь поделились информацией с правоохранительными органами.

Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера.

Сотрудниками милиции был установлен ранее судимый 28-летний житель Мозыря.







