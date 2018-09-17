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"Мозырский живодер" рассказал, зачем убивал котят

18.09.2018 — Разное | Mlife  
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Еще а начале месяца все СМИ рябили сообщениями о том, что российские волонтеры собрали и передали белорусским защитникам животных многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют, — чтобы те в свою очередь поделились информацией с правоохранительными органами.

Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера. 

Сотрудниками милиции был установлен ранее судимый 28-летний житель Мозыря.


 
 
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Задержанный по подозрению в истязании котят житель Мозыря дал первые показания российским следователям. Объяснения 28-летнего мужчины сняли на видео.далее...
 
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