Россельхознадзор не пустил в РФ около 20 тонн белорусского сыра из-за нарушений в оформлении документов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областями запретили ввоз в Россию 19,6 тонны сыра производства ООО "Гомель молоко" (Беларусь), сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что груз был задержан в брянском пункте принятия уведомлений "Красный Камень". Он следовал в ООО "Молград Брянск". Продукция сопровождалась сертификатом белорусской государственной ветеринарной службы.

Однако , говорится в сообщении, при проведении ветеринарного контроля было установлено, что на часть перевозимого сыра фактически отсутствовали удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов, поскольку указанные даты выработки и номера партий продукции на маркировочных этикетках не были зафиксированы в сопроводительных документах.

Груз возвращен отправителю.