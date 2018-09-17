|
Россельхознадзор не пустил в РФ около 20 тонн белорусского сыра из-за нарушений в оформлении документов
Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областями запретили ввоз в Россию 19,6 тонны сыра производства ООО "Гомель молоко" (Беларусь), сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-релизе уточняется, что груз был задержан в брянском пункте принятия уведомлений "Красный Камень". Он следовал в ООО "Молград Брянск". Продукция сопровождалась сертификатом белорусской государственной ветеринарной службы.
Однако , говорится в сообщении, при проведении ветеринарного контроля было установлено, что на часть перевозимого сыра фактически отсутствовали удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов, поскольку указанные даты выработки и номера партий продукции на маркировочных этикетках не были зафиксированы в сопроводительных документах.
Груз возвращен отправителю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор не пустил в РФ около 20 тонн белорусского сыра из-за нарушений в оформлении документов
Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областями запретили ввоз в Россию 19,6 тонны сыра производства ООО "Гомель молоко" (Беларусь),...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)