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Россельхознадзор не пустил в РФ около 20 тонн белорусского сыра из-за нарушений в оформлении документов

18.09.2018 09:11 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областями запретили ввоз в Россию 19,6 тонны сыра производства ООО "Гомель молоко" (Беларусь), сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что груз был задержан в брянском пункте принятия уведомлений "Красный Камень". Он следовал в ООО "Молград Брянск". Продукция сопровождалась сертификатом белорусской государственной ветеринарной службы.

Однако , говорится в сообщении, при проведении ветеринарного контроля было установлено, что на часть перевозимого сыра фактически отсутствовали удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов, поскольку указанные даты выработки и номера партий продукции на маркировочных этикетках не были зафиксированы в сопроводительных документах.

Груз возвращен отправителю.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областями запретили ввоз в Россию 19,6 тонны сыра производства ООО "Гомель молоко" (Беларусь),...
 
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