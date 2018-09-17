ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы главные суеверия туристов

18.09.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

"Суеверны ли вы?" - спросил сервис путешествий OneTwoTrip у трех с лишним тысяч пользователей. Призналось только 34% туристов. 

Однако ответы на вопросы о конкретных суевериях продемонстрировали совершенно иную картину.

75% человек "сидит на дорожку".

58% бросает монетки в фонтаны и моря, чтобы вернуться. Правда в эффективность такого действия верит всего 17%. Но, как мы уже сказали, на всякий случай монетку не жалеет больше половины путешественников.

54%, отправляясь в дорогу, что-нибудь забывают дома, возвращаются и обязательно смотрятся в зеркало в прихожей наудачу.

48% следует ритуалу, прикасаясь на удачу к статуям, скульптурам и другим "счастливым" достопримечательностям.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Суеверны ли вы?" - спросил сервис путешествий OneTwoTrip у трех с лишним тысяч пользователей. Призналось только 34% туристов.  Однако ответы на вопросы о конкретных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водители-россияне чаще всего попадают в ДТП в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
18.09.2018
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Заря над Неманам
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика