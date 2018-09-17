Названы главные суеверия туристов

"Суеверны ли вы?" - спросил сервис путешествий OneTwoTrip у трех с лишним тысяч пользователей. Призналось только 34% туристов.

Однако ответы на вопросы о конкретных суевериях продемонстрировали совершенно иную картину.

75% человек "сидит на дорожку".

58% бросает монетки в фонтаны и моря, чтобы вернуться. Правда в эффективность такого действия верит всего 17%. Но, как мы уже сказали, на всякий случай монетку не жалеет больше половины путешественников.

54%, отправляясь в дорогу, что-нибудь забывают дома, возвращаются и обязательно смотрятся в зеркало в прихожей наудачу.

48% следует ритуалу, прикасаясь на удачу к статуям, скульптурам и другим "счастливым" достопримечательностям.