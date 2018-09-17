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Водители-россияне чаще всего попадают в ДТП в Беларуси

18.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Специалисты российской компании "АльфаСтрахование" проанализировали данные по ДТП с участием водителей-граждан России в странах Европы. Выяснилось, что чаще, чем в любой другой стране россияне становятся виновниками аварий в Беларуси - в 34,8% от общего числа ДТП. В других государствах они ездят значительно осторожнее: в Польше они провоцируют 9,7% аварий, в Германии - 9,4%, Финляндии - 8,8%, Эстонии - 5%, Литве - 4,6%, Латвии - 3,5%.

Также эксперты подсчитали размер среднего убытка в ДТП по европейским странам. В этом отношении Беларусь, вместе с Турцией, замыкает топ-10, с показателем в 800 евро. На первом же месте - Финляндия: 3500 евро в среднем.

 
 
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Специалисты российской компании "АльфаСтрахование" проанализировали данные по ДТП с участием водителей-граждан России в странах Европы. Выяснилось, что чаще, чем...
 
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