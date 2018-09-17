Спасатели вытащили мужчину из колодца

Сельчанин упал в 7-метровый колодец, находился по шею в воде и держался за трос 20 минут, пока приехали сотрудники МЧС.

Об этом сообщили в Гродненском областном УМЧС 17 сентября.

Происшествие случилось в деревне Дробыши Ивьевского района. 40-летний мужчина пошел за водой и провалился в колодец. Сожительница пострадавшего позвонила в МЧС, и сотрудники вытащили провалившегося.

Предположительно, когда мужчина вынимал ведро с водой из колодца, его перевесило и утянуло за собой.

Один из спасателей по лестнице спустился в колодец, обвязал мужчину веревкой, и его подняли на поверхность. Пострадавший был доставлен в больницу с сильным переохлаждением.