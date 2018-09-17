Женатый Олег ЛСП на «Вечернем Урганте» спел песню «Холостяк» с Кридом и Федуком

Вчера, 17 сентября, в программе «Вечерний Ургант» беларуский рэпер Олег Савченко из группы ЛСП вместе с Егором Кридом и Feduk исполнили новую песню «Холостяк». На нее уже есть клип, но он еще не опубликован, пишет TUT.by.

В комментаиях на Youtube пользователи отметили, что в названии «забыли указать четвертого участника. Автотюн его зовут», а многие утверждают, что Олег вытянул всю песню. «Версия песни с онли ЛСП думаю была бы лучше», «Только благодаря Олегу мне понравилась песня. Он вытягивает. Без него была бы другая атмосфера, да и песня звучала бы иначе».

В эфире Love Radio Федук рассказал о треке, что «очень скоро он будет звучать из всех утюгов и гладильных досок. Это качает. То, что мы все вместе там, – это небольшой разрыв шаблонов». Также он добавил, что идея песни принадлежит Олегу: «Он инициатор и провокатор. Здесь уклон не на хит лета, осени или года, здесь другой стилек. Просто прикольная композиция, необычный коллаб. Уже сняли клип».