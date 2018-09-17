Илон Маск назвал первого «лунного туриста» – это японский миллиардер

Глава SpaceX Илон Маск представил первого человека, который полетит на ракете вокруг Луны. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава, пишет РБК. Он отказался назвать цену за путешествие. Маск сказал, что эта сумма повлияет на разработку ракеты Big Falcon Rocket.

Путешествие займет неделю. На Луну миллиардер высаживаться не будет – он только пролетит на расстоянии примерно 200 километров от нее.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) 18 сентября 2018 г.

SpaceX рассказала, что за всю историю на Луне побывали только 24 человека, последний раз – аж в 1972 году в рамках американской миссии «Аполлон». О планах компании Илона Маска отправить туриста вокруг Луны известно с начала 2017 года.

По данным Forbes, состояние Юсаку Маэдзава составляет 2,9 миллиарда долларов. Он основал крупнейший японский онлайн-магазин одежды Zozotown. Маэдзава коллекционирует предметы современного искусства и планирует создать музей в городе Тиба (к востоку от Токио).