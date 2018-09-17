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Илон Маск назвал первого «лунного туриста» – это японский миллиардер
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Глава SpaceX Илон Маск представил первого человека, который полетит на ракете вокруг Луны. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава,
Путешествие займет неделю. На Луну миллиардер высаживаться не будет – он только пролетит на расстоянии примерно 200 километров от нее.
SpaceX рассказала, что за всю историю на Луне побывали только 24 человека, последний раз – аж в 1972 году в рамках американской миссии «Аполлон». О планах компании Илона Маска отправить туриста вокруг Луны известно с начала 2017 года.
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Глава SpaceX Илон Маск представил первого человека, который полетит на ракете вокруг Луны. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава, пишет РБК. Он отказался...
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