Илон Маск назвал первого «лунного туриста» – это японский миллиардер

Глава SpaceX Илон Маск представил первого человека, который полетит на ракете вокруг Луны. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава, пишет РБК. Он отказался назвать цену за путешествие. Маск сказал, что эта сумма повлияет на разработку ракеты Big Falcon Rocket.

Путешествие займет неделю. На Луну миллиардер высаживаться не будет – он только пролетит на расстоянии примерно 200 километров от нее.