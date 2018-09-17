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«Посыпалась всякая глупость»: Центер отрицает информацию о продаже «А-100»

18.09.2018 09:20 — Разное | KYKY  
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На выходных Александр Центер, глава группы компаний «А-100», вернулся из кругосветного путешествия. И уже через пару дней прокомментировал информацию о продаже сети заправок – мы писали об этом. Также Центер о ситуации на рынке торговли топливом, пишет Naviny.by.

О продаже сети заправок

По словам Александра, ему приходит много предложений о покупке АЗС, но он пока не рассматривет этот вариант. «Не успел улететь из Беларуси в кругосветку, как посыпалась всякая глупость – выставил на продажу. Куда выставил? Кому выставил? Если к нам без конца обращаются с предложениями о том, чтобы мы продали, так это не значит, что продаем. Это всё слухи, но они меня радуют. Если мы кому-то интересны, значит, компания правильно развивается», – сказал Александр Центер.

О прибыльности бизнеса

По итогам прошлого года ОДО «Астотрейдинг», которое занимается торговлей топливом, вышло убыточным на 527 тысяч рублей. В 2016 году компания имела чистую прибыль в 43 тысячи рублей. «Я бы не сказал, что работа по итогам прошлого года убыточная. Я бы сказал, что результаты могли бы быть лучше. <…> Потому что низкая маржа на топливо. Разница между закупочной и продажной ценой не покрывает расходы. И это не только у нас, это у всех участников рынка», – объяснил Центер.

О финансовом положении владельцев частных заправок

В мае этого года владельцы частных заправок, в том числе «Астотрейдинг», написали в концерн «Белнефтехим» о тяжелом финансовом положении предприятий. Дело в том, что, начиная с января 2015 года, маржинальный доход предприятий от торговли топливом практически не изменился – доход полностью зависит от цены топлива, которую устанавливает «Белнефтехим». При этом расходы по основным статьям затрат за это время увеличились. Все это привело к прекращению новых инвестиций в бизнес, снижению финансирования в основные фонды.

Глава «А-100» прокомментировал это так: «Государство кое-что меняет на рынке. Идут медленные, незначительные, но поступательные повышения цен. Я надеюсь, что они выведут отрасль в положительную экономику».

С начала года «Белнефтехим» шестнадцать раз повышал цены на топливо. Сейчас концерн разрабатывает механизм ценообразования, в случае утверждения которого цены на топливо на внутреннем рынке будут зависеть от мировых цен на нефть. «Ценообразование должно формироваться рыночным образом. Если выросла цена на нефть, наверное, должна вырасти и розничная цена. Упала цена на нефть, наверное, должна упасть и розничная цена. Тогда всем понятно, из-за чего происходят эти колебания», – сказал Александр Центер.

 
 
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На выходных Александр Центер, глава группы компаний «А-100», вернулся из кругосветного путешествия. И уже через пару дней прокомментировал информацию о продаже...
 
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