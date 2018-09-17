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За сутки на территории области произошли 2 пожара, погиб 1 человек

18.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Работниками МЧС из колодца питьевой воды спасен 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
17 сентября 07.11 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Оюцевичи Кореличского района. В результате уничтожены кровля, перекрытие и имущество. Погибла мать жены хозяина, пенсионерка. Причина пожара устанавливается.
 
18 сентября в 00.21 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Фольксваген на территории частного домовладения по улице Слонимской в Дятлово. Автомобиль уничтожен. Повреждены задний правый фонарь и бампер рядом стоящего автомобиля Вольво, стеклопакет, наружная стена жилого дома на площади 10 кв. метров. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).
 
17 сентября в 09.56 поступило сообщение о необходимости оказания помощи человеку, упавшему в колодец питьевой воды на территории частного домовладения в деревне Дробыши Ивьевского района. Работниками МЧС спасен гражданин, неработающий, который с общим переохлаждением организма госпитализирован.
 
 
 
 
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Работниками МЧС из колодца питьевой воды спасен 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
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