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Смертельное ДТП: женщина погибла, ее ребенок в реанимации

18.09.2018 10:01 — Разное | БДГ  
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Девушка на «Мазде» выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Рено».

Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.

ДТП произошло в Вороновском районе 17 сентября утром возле деревни Заболоть, в «Рено» ехала семья из Гродно.

В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение. Его жена 1979 года рождения и их сын 2013 года рождения попали в реанимацию, где женщина через два часа скончалась.

Девушка-водитель «Мазды» сказала, что ее ослепило солнце.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГАИ Гродненской области.

 
Теги: Гродно
 
 
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Девушка на «Мазде» выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Рено». Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.
 
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