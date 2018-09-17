Смертельное ДТП: женщина погибла, ее ребенок в реанимации

Девушка на «Мазде» выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Рено».

Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.

ДТП произошло в Вороновском районе 17 сентября утром возле деревни Заболоть, в «Рено» ехала семья из Гродно.

В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение. Его жена 1979 года рождения и их сын 2013 года рождения попали в реанимацию, где женщина через два часа скончалась.

Девушка-водитель «Мазды» сказала, что ее ослепило солнце.